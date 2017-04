publié le 02/04/2017 à 10:12

Il s'appelle Nikolaï Levitski. Il est commandant de la toute jeune Armée Rouge. Ses hommes le vénèrent. N'empêche qu'il a tout de même déserté, écœuré par l'abomination de la guerre civile qui ravage le pays en 1920. Et aussi pour enterrer son frère Alek, dans leur village de Russie centrale.



Belev est un lieu fantôme sur lequel plane le tout récent souvenir du carnage de ses habitants. Alors qu'il ensevelit Alek, le commandant Levitski est surpris par deux femmes armées et déterminées. Ludmila et Tania ont le regard de celles qui ont déjà tout perdu. Elles ne craignent donc plus rien, pas même Kotcheï, un militaire bestial et fanatique, qui pille et massacre, à la tête de sa troupe d'assassins. Il est passé à Belev. Elles pensent que Nikolaï est leur homme. Puisqu'il n'en est rien, ils ne seront pas trop de trois pour traquer Kotcheï et le mettre hors d'état de nuire. La chasse peut commencer.

Je vous encourage vivement à l'accompagner au long des 500 pages de ce remarquable thriller glacé et sanglant. Comme dans son premier livre, Le Village, Dan Smith décrit un pays d'apocalypse à une époque d'épouvante. Une immense nation qui se bâtit à marche forcée sur des fondations de cadavres… Un pays où depuis toujours, les innocents périssent et les coupables survivent.



"Hiver rouge", de Dan Smith, est disponible en format poche dans la collection 10/18.

"Hiver rouge" de Dan Smith Crédit : Collection 10/18