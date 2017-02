Le Grand musée du parfum fait voyager les visiteurs dans le temps

publié le 16/02/2017 à 10:04

Le grand musée du parfum qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans l'ancienne maison de couture de Christian Lacroix. Une découverte particulière du parfum. Une découverte spatio-temporelle. Car si vous visitez le Grand Musée du parfum, ce ne sera pas seulement une façon de vous transporter en Orient, vous voyagerez aussi dans le temps à la découverte de la préhistoire et de l'histoire du parfum, de sa mythologie. Vous apprendrez comment le parfum fut longtemps le meilleur moyen de communiquer avec les Dieux, avant de devenir l’argument de séduction par excellence, entre les mortels.



Incontournable Cléopâtre ! Son histoire est racontée au Grand musée du parfum, quand, pour séduire le général romain Marc-Antoine, Cléopâtre imprégna les voiles de son navire d'odeur de jasmin, son parfum préféré, pour que Marc-Antoine la sente arriver avant même de la voir. Elle savait s’y prendre, la reine d’Egypte. Dans un autre genre, vous apprendrez que Louis XIV, écœuré par les parfums de sa maîtresse la Montespan, a fini par la renvoyer de Versailles.

Plus de 70 odeurs

Au grand musée du parfum, vous allez pouvoir découvrir plus de 70 odeurs, de manière ludique et interactive, d'abord, grâce au jardin des senteurs. Un jardin de fleurs géantes blanches en silicone, qui diffuse à votre approche, une odeur qu'il faut reconnaître.

Petite leçon de vocabulaire au passage du musée du parfum : anosmie, c’est la perte de l’odorat. Certains rhumes sévères vous rendent anosmiques. Mais quand on ne l’est pas, on ne sent pas tous les mêmes odeurs. Allez faire des tests au musée, c’est très intéressant et très instructif. La découverte des 25 matières premières les plus utilisées par les parfumeurs, on les sent grâce à des boules accrochées à l’extrémité d’une branche, c’est d’une étrangeté ineffable et d’une élégance parfaite.

Une musique pour un parfum

La composition d’un parfum ça n’a rien à voir avec cette soupe d’odeurs qu’on peut sentir aux rayons parfumerie des grands magasins. Là, il vaut mieux être anosmique si on ne veut pas tourner de l’œil. Au grand musée du parfum, vous ne serez jamais incommodé par ce genre de chose car ce ne sont que des odeurs sèches, sans alcool. Chaque odeur se révèle distinctement.



Et puis il y a dans le parcours un moment très poétique, c'est la réinterprétation de l'orgue du parfumeur. Musiciens et parfumeurs ont imaginé ensemble une musique spécifique pour chaque parfum. Dans une salle noire, des faisceaux lumineux, semblant tomber du ciel, viennent se poser sur une fragrance de l'orgue et font jaillir une note, puis une autre, et ça devient de la musique.



Si vous avez envie de vous instruire en vous amusant, de voyager sans trop vous déplacer, rendez-vous au Grand musée du parfum. Il y a aussi un bureau des parfumeurs, où, à travers de courtes vidéos, dix des plus importants parfumeurs français vous expliquent comment et où se parfumer, s’il y a vraiment des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Bref vous trouverez une réponse à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le parfum sans oser le demander.