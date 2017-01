Les Grosses Têtes en grande forme pour la nouvelle année

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Karine Le Marchand, Jeanfi Janssens, Bernard Mabille, Caroline Diament, Elie Semoun et Franz-Olivier Giesbert.

par Thomas Martin publié le 02/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a des beaux nénés et une bonne santé…Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui ce soir nous présentera 7 nouveaux candidats… Ouf ! Pas à la présidentielle mais à "l'Amour est dans le pré"…Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui pourrait être candidat en tant qu'apiculteur à "L'Amour est dans le pré"…Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui est végétarien mais qui est loin d'avoir un petit pois dans la tête…Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui a décollé en 2016 et qui n’est pas près d’atterrir en 2017… Jeanfi Janssens.



Une Grosse Tête qu’on préfère avoir au téléphone le 1er qu’à table le 31… Bernard Mabille.

