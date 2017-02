publié le 28/02/2017 à 10:08

À la veille de la parution de son nouveau roman, De tes nouvelles, vous avez rencontré Agnès Ledig qui en 4 livres est devenue l'une des auteures les plus aimées des lectrices et des lecteurs. Ils ont été touchés par des ouvrages qui font du bien, marqués du sceau de la tendresse, de la solidarité et de l'envie de vivre. Pourtant, c'est un drame personnel qui est à l'origine de la vocation d'écrivain d'Agnès Ledig : la mort de son fils de 5 ans victime d'une leucémie. Une expérience douloureuse qui lui a inspiré son premier succès en 2013, Juste avant le bonheur.



"J'avais des choses au fond de moi à crier au monde entier et je suis passée par l'écriture parce que c'était ma façon à moi de le faire. Et j'ai rencontré plein de gens qui vivait ça et qui se sentait seul. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Mon fils m'a transmis une lumière", explique l'auteure au micro de RTL. Une lumière, une sensibilité, une empathie qu'Agnès Ledig doit aussi sans doute à son métier de sage-femme qu'elle exerçait avant d'y renoncer, le succès en librairie venu. Et d'ailleurs, l'auteur de Juste avant le bonheur aime voir entre son ancienne activité de sage-femme et l'écriture un lien évident et naturel. "On porte un livre comme un enfant", résume Agnès Ledig.

Un cinquième roman qui réjouira les lecteurs

Le succès ne lui est pas monté à la tête. Elle vit toujours dans le village d'Alsace d'où elle est originaire, mariée à un agriculteur, éleveur de vaches laitières et toujours entourée des mêmes amis. "Une belle personne" comme le dit l'expression populaire ! Agnès Ledig publie le 2 mars son 5e roman : De tes nouvelles. Ses lecteurs fidèles vont retrouver avec plaisir les personnages de son livre précédent, On regrettera plus tard, et les autres pourront les découvrir sans que ce soit un problème.



Un jeune veuf, Eric et sa petite fille Anna-Nina qui parcouraient les routes de France dans une roulotte se posent définitivement chez Valentine, une institutrice et célibataire endurcie qui n'est pas insensible au charme d'Eric. Seront-ils capables de construire une vie commune, de fonder une nouvelle famille ? C'est tout l'enjeu du roman. "On peut tomber amoureux et avoir du mal avec l'engagement. Valentine a ce souci de ne pas s'attacher à quelqu'un par peur et pour Eric c'est la difficulté de faire le deuil de sa femme. Mais c'est ça la vie, c'est passer à autre chose aussi", poursuit l'auteure.

Mais l'histoire de De tes nouvelles ne s'arrête pas là, Agnès Ledig introduit un intrus qui va donner encore plus d'intensité et de complexité à son roman. "Valentine a un amour pour Eric, qui est de l'attachement, mais il s'est installé de façon certaine et puis elle va croiser quelqu'un et il se passe quelque chose, mais de l'ordre physique. Elle va s'en vouloir, elle lutte, mais son corps parle à sa place", termine Agnès Ledig.

De tes nouvelles, le nouveau roman d'Agnès Ledig paraît le 2 mars chez Albin Michel.