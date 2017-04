Abraham Poincheval donne vie à un poussin après trois semaines de couvaison

et AFP

C'est un pari réussi pour l'artiste contemporain. Depuis trois semaines enfermé dans un vivarium au Palais de Tokyo, emmitouflé dans une couverture, Abraham Poincheval couve ses œufs. Une performance insolite, retransmise en direct sur YouTube, mais dans la veine de son expression artistique. Mardi 18 avril, il a touché à son but : un premier poussin a commencé à sortir de son œuf.



Pour son "premier travail avec du vivant", cet artiste coutumier des performances extrêmes a dû puiser dans ses réserves : enfermé dans une boîte en plexiglas au vu du public, il a très peu dormi, passant le plus clair de son temps assis sur une chaise faisant office de "table de couvaison, avec un système pour poser les œufs". Seul moment de liberté, une sortie d'une demi-heure chaque jour, afin de ne pas craquer.

Un artiste habitué de l'enfermement

"Ça a été très dur pour lui, beaucoup plus dur que lorsqu'il était enfermé dans un rocher de douze tonnes", a déclaré un porte-parole du Palais de Tokyo. "Les poussins vont rester avec Abraham dans la vitrine pendant 72 heures" avant d'aller couler des jours heureux dans la ferme normande du père de l'artiste, Christian, poursuit-il.

Le performeur a vécu d'autres enfermements. Il a déjà passé huit jours dans un trou sous une pierre d'une tonne et deux semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé. Il a aussi passé une semaine sur une plate-forme à 20 mètres au-dessus du sol devant la Gare de Lyon, traversé les Alpes-de-Haute-Provence en poussant un cylindre qui lui servait d'abri, et vécu à bord d'une bouteille géante (6 mètres de long) en remontant le Rhône.

