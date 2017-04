Un portrait de Mao Tsé-toung par Andy Warhol vendu près de 12 millions d'euros

publié le 03/04/2017 à 06:30

Plus de quarante ans après sa mort, Mao Tsé-toung continue de fasciner. Un portrait sérigraphié de l'ancien dirigeant chinois s'est vendu aux enchères pour 12,7 millions de dollars (11,9 millions d'euros), dimanche 2 avril à Hong Kong.



Si l'identité de l'acheteur n'a pas été révélée, Sotheby's, qui organisait la vente, évoque la première vente "significative" d'art occidental contemporain à Hong Kong, alors même que les collectionneurs de la région sont de plus en plus friands de ce type d'œuvres.

En Chine, l'utilisation de l'image de Mao reste une question sensible, car il demeure une figure controversée à cause de ses erreurs politiques et économiques, même si son portrait surplombe toujours la place Tiananmen à Pékin et orne les billets de banque chinois.



C'est certainement en 1972, après la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine, qu'Andy Warhol aurait eu l'inspiration de ses portraits de Mao Tsé-toung, réalisés en 1972 et 1973 et marquant le retour de l'artiste à la peinture. Le pape du pop-art avait réalisé des centaines de portraits du dirigeant chinois, très colorés avec des touches de maquillage.