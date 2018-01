"Yvan Colonna est un détenu modèle" pour son avocat

publié le 10/01/2018 à 21:18

C'est une demande historique des nationalistes corses : le rapprochement des prisonniers sur l'île. Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement, a confirmé que ces transferts pourraient être possibles et sont à l'étude. Parmi eux, il y a Yvan Colonna. Pour Gilles Simeoni, nouveau patron du conseil exécutif corse, il remplit tout à fait les critères prévus par la loi pour bénéficier d'un tel rapprochement.



Son avocat demande à ce qu'il soit détenu en Corse. "C'est une demande très ancienne d'Yvan Colonna. Il a toujours souhaité être détenu en Corse près des siens, près de sa famille. Nous nous sommes battus régulièrement devant les juridictions pour tenter d'obtenir ce rapprochement et évidemment cette ouverture politique est tout à fait favorable", assure Maître Patrice Spinosi.

L'avocat rappelle que son client a vocation à être libéré en 2021 et qui"il est tout à fait normal que cette fin de peine puisse s'opérer dans l'île qu'il a connu".

Aucun risque d'évasion selon Me Spinosi

Yvan Colonna étant sur la liste des détenus particulièrement signalés et ne peut donc pas être rapproché en Corse puisque doit être détenu dans une prison de haute sécurité, ce que n'est pas Borgo. La justice administrative a confirmé en février 2007 le renouvellement de son inscription sur cette liste. "Nous critiquons ce placement comme détenu signalé car celui-ci résulte du simple fait qu'Yvan Colonna est condamné pour le meurtre du préfet Érignac", assure l'avocat.



Selon lui, "il n'y a aucune illustration dans le cadre de sa détention qui dure maintenant depuis plus de dix ans, de faits quelconques qui pourraient justifier d'un risque d'évasion". Maître Spinosi va plus loin sur le caractère irréprochable de son client en détention. "En réalité, Yvann Colonna est un détenu modèle. Il n'a jamais eu de problème avec l'administration pénitentiaire", pour l'avocat. Le refus de le transférer sur son île est pour lui un "fantasme sécuritaire".