publié le 13/04/2017 à 14:32

"Un appel au secours". Les surveillants pénitentiaires ont décidé de montrer leur mécontentement. Une soixantaine de surveillants pénitentiaires bloquaient jeudi 13 avril l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Des palettes de bois et des plaques de contreplaqué étaient dressées à l'entrée de la prison, et un tas de pneus et de palettes a été enflammé par les manifestants en début de matinée.



"Ma prison va craquer, 200% surpopulation", "Surveillants tabassés en toute impunité, c'est notre réalité"... Les manifestants ont brandi différentes pancartes pour dénoncer la surpopulation carcérale et leurs conditions de travail jugées "dégradantes".

Les gardiens répondaient à l'"appel à une mobilisation générale" lancé la semaine dernière par les syndicats SPS et FO, rejoints par la CFTC, premier syndicat de surveillants pénitentiaires à Villepinte. "On est là pour lancer un appel au secours, un SOS", a déclaré Erwan Saoudi, délégué FO. "On n'en démordra pas tant qu'on nous présentera pas un vrai plan d'action pour désengorger la prison et renforcer le nombre de personnels", a-t-il ajouté.

Un taux d'occupation jusqu'à 201%

La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte avait annoncé fin mars qu'elle n'accueillerait pas de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%. Depuis, le taux a légèrement baissé, avec 1.080 détenus dans une prison conçue pour en accueillir 587.



Une manière pour les surveillants de prison d'alerter l'opinion publique à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. La grogne à la maison d'arrêt de Villepinte s'inscrit dans une protestation plus large. Lundi soir, plus de 350 surveillants pénitentiaires avaient bloqué durant quelques heures la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, la plus grande prison d'Europe, pour protester contre la récente agression de six gardiens par huit mineurs lors d'une altercation entre détenus qui a dégénéré en bagarre.