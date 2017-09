publié le 06/09/2017 à 14:48

Une opération de déminage est en cours au nord de Villejuif (Val-de-Marne), au sud de Paris, ce mercredi 6 septembre, selon nos informations. Les enquêteurs sont en train d'inspecter un logement, dans lequel des éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs de type TATP ont été découverts.



La section antiterroriste du parquet de Paris et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sont saisies de l'enquête. Celle-ci est ouverte des chefs d'association de malfaiteurs terroristes, détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée.

Le TATP est un explosif ayant été utilisé à plusieurs reprises par des jihadistes. Ce fut notamment le cas lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, ou plus récemment à Manchester. Cet explosif instable peut être fabriqué à partir de produits facilement trouvables dans le commerce. La matière finale se présente sous forme de poudre blanche et dégage une odeur odeur d'ammoniac âcre très caractéristique.