Au Canada, un homme a écopé de 3.550 euros d'amende pour avoir survolé la ville de Calgary au Canada, suspendu à des ballons d'hélium.

par Marie de Fournas publié le 23/12/2016 à 18:29

Comme dans le poétique film d'animation "Là-haut", un Canadien a entrepris en juillet 2015 de s'envoler dans les airs suspendu à 110 ballons gonflés d'hélium. Daniel Boria, 27 ans, a lui-même construit son objet volant avec une simple chaise de jardin et des ballons. Sur une vidéo diffusée sur internet on peut le voir s'envoler dans les airs munis d'une bouteille d'oxygène, d'une radio et d'un parachute. Le but : promouvoir son entreprise de nettoyage.



Sauf que sa petite virée n'a pas du tout été au goût des autorités et pour cause. Pendant son vol d'une trentaine de minutes à plus de deux kilomètres d'altitude, l'engin a perturbé le vol de deux avions qui ont dû atterrir à l'aéroport de Calgary. En raison de la petite taille de son engin, les contrôleurs aériens n'ont pas pu le suivre sur leurs radars.



La justice estime que des accidents auraient donc pu se produire. Le pilote inconscient avait été arrêté par la police dès son arrivée au sol en parachute. Selon le média public canadien CBC, en plus de son amende de 3550 euros, l'homme a accepté de donner 20.000 dollars à une œuvre caritative après avoir plaidé coupable de conduite dangereuse d'un aéronef.