Israël : porté disparu, un Britannique a-t-il été victime du syndrome de Jérusalem ?

publié le 04/02/2018 à 09:35

Départ pour Israël, dans le désert, dans les pas d'un Britannique dont on a brutalement perdu la trace, peut-être victime d'un spectaculaire syndrome. C'est effectivement la supposition qui entoure l'étrange disparition de Oliver McAfee, 29 ans. Ce jardinier originaire d'Irlande du Nord n'a plus donné signe de vie depuis la mi-novembre. Il effectuait une randonnée en solitaire, à vélo, dans le désert du Néguev.



La police a tout d'abord pensé à un accident. Puis peu à peu a découvert dans ce coin désolé, au sud d'Israël, d'autres indices livrant une autre explication. Tout d'abord, des pages de la Bible coincées sous des pierres. Des références à la pénitence de Jésus dans le désert, quarante jours et quarante nuits.

L'équipe de recherches a ensuite découvert une espèce de petite chapelle en pierre récemment érigée par le jardinier britannique qui selon ses proches est profondément chrétien. Pour les autorités, pas de doute, Oliver McAfee a très certainement été victime du syndrome de Jérusalem.

Un syndrome peu connu

Cette maladie méconnue, ou plutôt ce trouble cérébral, lui aurait fait perdre tous ses repères. Ce syndrome, on le sait peu, frappe régulièrement les voyageurs de la région. À chaque fois des hommes et des femmes très croyants, qui viennent en Israël en pèlerinage, sur les traces de Jésus ou de la Bible, commencent à ressentir une fois sur place du stress, de l'anxiété, à vivre des crises hallucinatoires. Ils éprouvent parfois le besoin de se vêtir comme le Christ ou les apôtres, déclament subitement des passages des textes saints.



Dans ce coin d'Israël, une quarantaine de pèlerins sont hospitalisés chaque année, après avoir succombé aux mirages religieux de la Terre Sainte. Et c'est cette folie mystique, ce syndrome de Jérusalem qui a rattrapé Oliver McAfee l'encourageant à s'enfoncer seul dans un désert dont il n'est jamais sorti.