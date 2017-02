publié le 20/02/2017 à 16:05

Les beaux jours arrivent et les balades en extérieur aussi. À l'approche du printemps,un décret a été publié samedi 18 février au Journal officiel, comme convenu par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Jusqu'au 31 janvier 2018, pour l'achat d'un vélo électrique, l'État rembourse 200 euros par acheteur.



Cette subvention est aussi valable pour l'achat de trottinettes, hoverboards et gyropodes (si leur batterie ne contient pas de plomb). L'aide est « attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’État», poursuit le décret.





Prochainement, un site internet doit être en ligne pour connaître les modalités et faire parvenir la facture à l'Agence des services et des paiements. À noter qu'il n'est pas possible d'en profiter pour plusieurs achats.

J'annonce publication cette semaine du décret permettant prime de 200€ pr achat d'un vélo électrique #19HRuthElkrief #TransitionÉnergétique pic.twitter.com/dwT3jAQ0NQ — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 16 février 2017

Le but du dispositif, rentré en vigueur le 17 février 2017, est d'inciter les Français à se déplacer en vélo dans tout l'hexagone. Selon l'Insee, 500.000 personnes soit 1,9% des Français vont travailler à vélo. L'an passé, 100.000 vélos à assistance électrique ont été vendus selon le Club des villes et territoires cyclables, cette subvention permettra à rendre ces vélos plus abordables, dont le prix moyen est de l'ordre de 1.060 euros.