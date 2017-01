INFO RTL - La production de Solex redémarre à Saint-Lô à partir de ce jeudi 12 janvier. Ils étaient jusque-là fabriqués en Chine.

Solex de retour en France Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Solex de retour en France Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : L'usine de production des Solex en Normandie Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : L'usine de production des Solex en Normandie Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : L'usine de production des Solex en Normandie Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : L'usine de production des Solex en Normandie Crédits : Arnaud Tousch / RTL | Date : Arnaud Montebourg sur un Solex au Bourget, le 5 septembre 2013 Crédits : MARTIN BUREAU / AFP | Date : 1 / 1 < > +

par Arnaud Tousch , Léa Stassinet publié le 12/01/2017 à 08:33

14 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pour beaucoup, il rappelle des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Le Solex, ce vélo à moteur désormais électrique sera fabriqué en France à partir de ce jeudi 12 janvier. C'est à Saint-Lô (Manche), que l'entreprise s'est s'installée pour redémarrer sa production. Les engins étaient jusque-là fabriqués à Shanghai, en Chine.



La marque a été rachetée en 2013 par le groupe Easybike, qui avait annoncé dans la foulée vouloir tout faire pour relocaliser la production en France. À l'époque, le ministre de l'Économie Arnaud Montebourg avait salué la décision en enfourchant un Solex pour la photo (voir dans le diaporama ci-dessus, ndlr). Pour ce grand retour, le groupe s'est agrandi. De 6 personnes, ils sont passés à 30 salariés aujourd'hui. L'objectif est fixé : l'usine doit fabriquer 50 Solex par jour, vendus à partir de 1.500 euros l'unité au public.



Produire à Saint-Lô coûte évidemment plus cher qu'en Asie, mais le made in France était une priorité pour le groupe. Et pour Johan, le chef d'atelier qui travaille dans ce hangar de 4.000 mètres carrés, "le fait de travailler français est une fierté pour tous les salariés". En misant sans complexe sur ce savoir-faire français, le groupe va maintenant se concentrer sur la prochaine étape : l'exportation.