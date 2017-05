Une électrice obligée d'enlever son voile pour voter, elle porte plainte

publié le 10/05/2017 à 13:27

Cela faisant pourtant 33 ans que Naïma se rendait dans ce bureau de vote de la ville d'Orange, dans le Vaucluse. Mais pour la première fois, lors du second tour de l'élection présidentielle dimanche 7 mai, on lui a demandé de retirer le voile qui couvrait ses cheveux pour pouvoir voter, rapporte France Bleu Vaucluse. Motif ? Selon le président du bureau de vote, elle ne correspondait pas à la photo de la pièce d'identité qu'elle présentait.



"J'ai donné ma carte d'identité, d'électeur. Le monsieur me regardait avec un air bizarre (...). Il m'a dit 'Madame, vous enlevez votre voile, c'est la loi, sinon vous ne votez pas !'. J'ai un foulard, même pas le voile, avec une chemise, un jean, des baskets", raconte Naïma, qui dit avoir quitté le bureau de vote en pleurs. D'autant plus que les signes religieux ne sont pas interdits dans les bureaux de vote, hormis le voile intégral, ce qui n'était pas son cas. "Un voile encadrant le visage n'empêche pas le contrôle de l'identité de l'électeur", précise d'ailleurs une circulaire du ministère de l'Intérieur datant de janvier dernier. "En revanche, si l'identité d'une personne ne peut être établie en raison d'un voile masquant la bouche et le nez, le bureau de vote peut lui demander de retirer ce voile afin de contrôler son identité. En cas de refus, la personne ne peut être admise à voter", dit le texte.



Si cette Orangeoise de 57 ans a accédé à la demande du président du bureau de vote, elle a néanmoins décider de porter plainte deux jours plus tard au commissariat de la ville, tenue par l'extrême-droite depuis 22 ans. Le maire Jacques Bompard a successivement appartenu au Front national, au Mouvement pour la France (parti créé par Philippe de Villers en 1994, ndlr), avant de créer sa propre formation politique : la Ligue du Sud, en 2010.