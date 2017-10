Var : un détenu se suicide le soir de son incarcération

et AFP

publié le 18/10/2017 à 16:47

Un détenu s'est suicidé le soir du mardi 17 octobre à la prison de la Farlède (Var) où il venait d'être incarcéré le jour même et attendait de comparaître le lendemain.



L'homme avait été "écroué le jour même", et devait être jugé le lendemain en comparution immédiate, a précisé le procureur de la République à Toulon Bernard Marchal. Il présentait "un profil un peu agité, assez violent". Selon une source proche du dossier, le jeune homme, qui s'est pendu avec ses draps, devait comparaître pour des violences sur des agents de la force publique. Une autopsie doit être pratiquée rapidement. Le parquet a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort", la procédure suivie habituellement après un suicide en prison.



Le centre pénitentiaire de la Farlède est une prison ouverte en 2004, dotée de 626 places. Son quartier "maison d'arrêt" affiche un taux de sur-occupation de 180%, le plus élevé des établissements du sud-est de la France, selon les dernières statistiques du ministère de la Justice.