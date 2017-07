publié le 12/07/2017 à 23:22

À cause des fortes chaleurs et de la sécheresse du mois de juin, le département du Var a été placé en alerte rouge incendie par la préfecture, ce mercredi 12 juillet. Le niveau de risque incendie est ainsi de 3 sur 4, soit "très sévère".



Interdiction a donc été donnée, dans les massifs forestiers, de fumer, d'allumer un feu, de faire du camping sauvage, de jeter des détritus, ou encore de circuler en voiture en dehors des voies du domaine public. Sept massifs ont en outre été interdits d'accès, même par la mer, et de présence : Monts Toulonnais, Sainte-Baume, Haut-Var, Corniche des Maures, Maures, Centre Var et Estérel.

Au mois de juillet 2016, le département avait été victime d'un important feu de forêt. 630 hectares avaient été dévastés par un incendie à Correns et plusieurs feux s'étaient aussi déclarés dans le département voisin des Bouches-du-Rhône.

Mercredi 12 juillet 2017, risque incendie TRÉS SÉVÈRE ¿ pour 7 massifs forestiers du #Var. Infos sur https://t.co/yyAeZVBkch pic.twitter.com/sE4G4kfke2 — Préfet du Var (@Prefet83) 11 juillet 2017