Universités : le classement de Shanghai défavorise les petits établissements

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/08/2017 à 20:00

L'édition 2017 du classement mondial des universités, dit de Shanghai et paru ce mardi 15 août, ne compte que trois établissements français parmi les 100 premiers. Dont l'École normale supérieure, dirigée par Marc Lézard. Son institution atteint la 69 e place du classement, en en gagnant 18.



"C'est plutôt une satisfaction, puisque nous retrouvons le classement qui était le nôtre pendant des années, autour de la 70e place après un certain recul [en 2015]", rappelle-t-il. Mais si ce résultat n'est pas bon, c'est "surtout parce que le classement de Shanghai a ses critères qui ne sont pas des critères qui favorisent les petits établissements comme l'École normale supérieure. Quand on regarde le classement rapporté aux nombres d'enseignants-chercheurs nous arrivons douzième mondial", tient-il à souligner.

Pour le directeur de la prestigieuse institution, il faut regarder ces classements pour ce qu'ils sont, à savoir des classements quantitatifs. Ils "vont mesurer le nombre total de prix Nobel et le nombre total de publications dans tel ou tel secteur. Il donne un atout particulier, une place meilleure aux grosses institutions", argumente-t-il.



Ce qui serait la raison des regroupements en France qui "vont permettre de faire émerger de nouveaux pôles universitaires qui devraient pouvoir concurrencer les grandes universités mondiales".