Le jeune homme de 20 ans avait été laissé pour mort, le 11 novembre dernier à Lyon, pour être venu en aide à une couple qui s'embrassait dans la rue.

Une pétition réclame la Légion d'honneur pour Marin, tabassé pour avoir défendu un couple

publié le 13/02/2017

Son histoire avait ému des milliers de Français. Marin, 20 ans, avait été frappé violemment à coup de béquille au niveau du visage. Son seul tort ? Avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans les rues de Lyon, le 11 novembre 2016. Les médecins ne lui donnaient aucune chance de survie. Sorti du coma par miracle, le jeune homme enchaîne les séances de rééducation pour retrouver une vie normale. Pour saluer son acte de courage, sa famille a envoyé une pétition à François Hollande afin qu'il lui décerne la Légion d'honneur.



Pour Anne-Claire, la tante de Marin, ce dernier a été "laissé pour mort après avoir défendu des amoureux" ainsi que "les valeurs de République". Elle souhaite expliquer au chef de l'État que "Marin est la preuve vivante que la jeunesse de ce pays est une jeunesse de tolérance, de respect et de lutte pour les valeurs de la démocratie".



Octroyer à Marin une telle distinction serait selon elle une preuve officielle que son geste n'était pas inutile. Car si le jeune garçon dispose d'ores et déjà d'une "reconnaissance humaine", par le biais de sa page de soutien sur les réseaux sociaux, il lui manque la gratitude de son pays. "Je pense que cela donnerait un sens supplémentaire à sa dure bataille quotidienne". Car aujourd'hui, Marin doit réapprendre les gestes les plus simples, comme manger ou marcher. Lundi 13 novembre en fin de matinée, la pétition avait recueilli plus de 20.000 signatures.