Une huître sur trois provient d'un laboratoire

Si un tiers de la production française d'huîtres découle de coquillages conçus en laboratoire, cette information n'est, à aucun moment, renseignée lors de l'achat.

par Philippe Peyre publié le 30/12/2016 à 18:31

Elles s'appellent les huîtres triploïdes et, si vous aimez les huîtres, vous en avez sûrement déjà mangé. Elles sont nées en 2001 dans un laboratoire de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) pour rendre possible leur consommation toute l'année. Les scientifiques ont en effet cherché à créer une huître stérile pour empêcher qu'elle soit laiteuse, rapporte Le Parisien.



En plus d'être stérile et donc non laiteuse, elle grossit plus rapidement, ce qui n'est pas pour déplaire aux producteurs. Mais il s'agit bien là d'organismes vivants modifiés car pour arriver à ce résultat, il a fallu que les scientifiques croisent un super-mâle doté de quatre chromosomes avec une huître femelle normale à deux chromosomes. Ce savant mélange donne naissance à une huître à trois chromosomes, soit triploïde. Et cela concernerait une huître sur trois sur le marché.



Ces huîtres de laboratoires sont loin loin de faire consensus. "Elles ne sont ni plus ni moins résistantes aux maladies, et comme elles ventilent plus, elles accumulent un peu plus de polluants", s'agace le chercheur au CNRS Jean-Charles Massabuau dans Le Parisien. Des producteurs, réunis au sein de l'association Ostréiculteur traditionnel, ont lancé une pétition, "Huîtres : naturelles ou artificielles ? Je veux pouvoir choisir !", afin que les consommateurs puissent être informés de la provenance des huîtres.