Une enseignante visée par une plainte après avoir giflé un enfant handicapé

et AFP

publié le 16/06/2017 à 06:00

Elle avait giflé un enfant de 8 ans en situation de handicap. Mercredi, 14 juin, une mère a déposé une plainte au commissariat de police de Montauban (Tarn-et-Garonne) contre une enseignante de CE2 qui avait giflé son fils, reconnu handicapé, selon une source académique.



Les faits remontent à mardi 13 juin, lorsque l'enfant, sourd et hyperactif, et reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées, a été giflé par sa maîtresse après qu'il a écrit sur une table. "Les faits sont avérés et ne sont pas acceptables. Je comprends la réaction de la famille qui a déposé plainte", a reconnu François-Xavier Pestel, directeur académique de l'Éducation nationale.

Et d'ajouter : "Nous allons recevoir la famille et entendre l'enseignante afin de bien comprendre ce qu'il s'est passé avant de décider quoi que ce soit vis-à-vis de ce professeur des écoles". Si les dates des auditions n'ont pas été communiquées, la plainte vise la qualification de "violences sur mineur par personne ayant autorité".