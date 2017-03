Une alliance de dernière minute entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon est-elle possible?

"Il ne faut prendre aucun risque pour la République". Manuel Valls a donc officialisé ce mercredi 29 mars qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Depuis, l'ancien Premier ministre accusé de traîtrise s'attire les foudres du PS. Benoit Hamon fustige un jeu morbide qu'il faut sanctionner dans les urnes et appelle à Jean-Luc Mélenchon à le rejoindre. Pourtant, un sondage Elabe place le leader insoumis à 15%, soit 5 points devant le socialiste. Alors une alliance de dernière minute entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélénchon est-elle possible?





Pour Matthieu Croissandeau, "Manuel Valls n'est pas un traître mais il ne respecte pas sa parole et c'est normal que cela choque au PS". Selon le journaliste rien d'étonnant : "C'est un homme qui a toujours transgressé, cette décision n'est pas surprenante".

Même son de cloche pour Jean-Claude Dassier qui s'interroge tout de même sur les répercussions d'un tel ralliement : "les dégâts seront peut-être irréversibles au PS". Quant à une alliance Hamon-Mélenchon, l'hypothèse est peu crédible. "Ce sont deux forces irréconciliables. C'est de la politique fiction", tranche le vice président de Valeurs Actuelles.



Virginie Le Guay n'y croit pas non plus. "C'est la faute originelle de Benoît Hamon qui a perdu de longues semaines sans s'adresser à ses amis du PS. Le raisonnement de Manuel Valls n'est pas honorable mais il est politique", selon elle.



