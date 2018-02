Un tremblement de terre de magnitude 4,8 secoue la région de Poitiers

et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/02/2018 à 07:00

Un tremblement de terre de 4,8 sur l'échelle de Richter a été recensé dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 février dans la région de Poitiers. Le séisme a été ressenti dans un rayon de 50 km. Des milliers de personnes ont été réveillées. L'épicentre est situé près de Fontenay-le-Comte.



Joachim est boulanger dans cette commune de Vendée. "On a regardé partout pour voir s'il n'y avait pas une voiture qui était rentrée dans la boulangerie, ou (si) un camion s'était renversé. On a juste senti les murs bouger. On a vraiment entendu un boum. C'était quand même assez impressionnant. Ce n'est pas un bruit que l'on entend tous les jours."

Le foyer du séisme - 10km - est assez peu profond. C'est la raison pour laquelle il a été fortement ressenti. Il n'y a pas de dégât, selon les pompiers. Il y a deux ans, en avril 2016, un tremblement de terre de magnitude 5 avait provoqué une explosion à La Rochelle.