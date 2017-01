Un policier des renseignements intérieurs a réussi fin 2016 à infiltrer un groupe préparant des attentats terroristes sur le sol français.

Un policier infiltré parmi les terroristes

C'était en novembre dernier. Un vaste coup de filet à Paris, Strasbourg et dans le sud de la France avait permis le démantèlement d'un commando, qui, nous disait-on, s'apprêtait à commettre un attentat le 1er décembre quelque part en France. Ces arrestations, on l'apprend ce matin, étaient en fait l'aboutissement d'un long travail d'investigation et d'infiltration qui aura mené les enquêteurs jusqu'à un cimetière. Un récit à lire dans Le Parisien-Aujourd'hui en France.



Un policier des renseignements intérieurs avait en effet réussi à entrer en contact avec plusieurs membres du commando en se faisant passer pour un sympathisant de la cause djihadiste. Cela a marché, à tel point qu'un des terroristes présumés a envoyé le policier infiltré chercher de l'argent pour acheter des armes. Pour cela, le dit policier a dû suivre des instructions reçues sur la messagerie cryptée Telegram : "Fréro, le paquet est au cimetière du Montparnasse. Prend un petit chemin de terre qui part à gauche du panneau vert "28ème division, 3ème section", continue tout droit, le paquet est dans une fente entre la pierre tombale et la dalle de la tombe".



Il faut ainsi imaginer, en plein mois de juin, un policier de la DGSI dans un cimetière en plein Paris, comptant les allées pour parvenir jusqu'à cette tombe abandonnée où était effectivement cachée une enveloppe en papier kraft contenant 13.300 euros en petites coupures. Ce volet de l'enquête révèle les moyens inattendus utilisés par Daesh pour organiser et financer des attentats sur le sol français.

Theresa May, elle aussi, joue à cache-cache

Le Monde et Le Figaro reviennent ce matin sur ces révélations fracassante du Sunday Times : Theresa May est accusée d'avoir caché un incident lors d'un tir de missile nucléaire. Ce missile a été tiré en juin dernier par un sous-marin britannique lors d'un essai au large de la Floride. Cela a donc viré au fiasco puisque le missile, au lieu de de se diriger vers le milieu de l'Atlantique, est parti dans l'autre sens et a visé par erreur les côtes américaines. Le missile, qui coûte 19 millions d'euros, a pu être détourné et détruit à temps.



Depuis ces révélations dimanche, Theresa May refuse de dire si elle était au courant, et l'on comprend pourquoi : l'incident s'est produit en juin et un mois plus tard, Theresa May votait le renouvellement de la force de frappe nucléaire britannique. Le scandale tombe d'autant plus mal que la chef du gouvernement britannique rencontre dans trois jours Donald Trump. Lui parlera-t-elle de Vengeance ? Oui, c'est le nom du sous-marin qui a tiré le missile... ça ne s'invente pas.

Parés au combat !

C'est la une de L'Équipe ce matin. Oui, il n'est plus question de missile ou de vengeance, mais de l'équipe de France de handball qui affronte la Suède ce soir en quart de finale du championnat du monde. L'Équipe revient ce matin sur cette réputation qu'a le handball d'être un sport de préau, un sport scolaire.



Mais alors pourquoi fait-on du hand à l'école ? "Parce que c'est un sport facile à mettre en place", explique un prof d'EPS, "il peut se faire dehors et dedans, c'est un des sports collectifs qui mobilisent le plus d'élèves, à 7 contre 7 et où on peut facilement découper le terrain en plusieurs parties. Et puis les élèves se font plus vite plaisir qu'au volley, qui est plus difficile, ou qu'au basket, où le panier est souvent trop haut pour les plus jeunes". On dit merci au hand à l'école parce que c'est ainsi que Luc Abalo a été découvert, l'un des meilleurs ailiers droits du monde et qui avait été repéré au collège. Vive l'EPS !

Mais le PS est mort...

Vos journaux reviennent très largement ce matin sur cette partie de cache-cache à peine croyable à propos du taux de participation au premier tour. "Parfum de triche sur la primaire" titre en une L'Opinion, "Amateurisme ou mensonges" se demande de son, côté Libération. "C'est quoi ce micmac", s'interroge en une Le Parisien qui relève, entre autres étrangetés, que quelques 400 bureaux de vote se sont évaporés du décompte final. Ils ont, parait-il, été fermés faute d'assesseur.



L' affaire réveille en tout cas le souvenir traumatique du congrès de Reims de 2008 que Ségolène Royal accuse encore Martine Aubry de lui avoir volé à coup de fraude. Et les éditorialistes ironisent... à l'instar de Yann Marec dans le Midi Libre : "Dans le magasin en porcelaine, les éléphants du PS ont déjà tout cassé. Bien avant le second tour, la vitrine socialiste est en mille morceaux". "Les fins d'époque se mesurent aussi à ça", constate Didier Rose dans les DNA : "les risibles finasseries sur la participation accentuent le sentiment que le PS arrive au terme de son film".



À moins qu'il ne s'agisse d'une série... Le Parisien consacre deux pages à cette question existentielle : la série Plus belle la vie est elle de gauche? Mariage homo, intégration des migrants, prise de cannabis, patrons sans états d'âme... la série apparaît engagée aux yeux de certains, elle est conspuée par l'extrême droite assez régulièrement,. Ce qui est sûr, c'est que le générique pourrait être chanté par quelqu'un de droite dimanche soir...