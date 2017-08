publié le 26/08/2017 à 05:45

Il aurait envisagé de s'attaquer à des "bars, boîtes de nuit et des lieux tels que les clubs homosexuels et les clubs libertins". Un jeune homme de 22 ans, radicalisé, a été interpellé mardi en Seine-Saint-Denis. Soupçonné de vouloir commettre "un acte violent", il devait être présenté vendredi 25 août à un juge antiterroriste, a-t-on appris de source judiciaire. Sans casier judiciaire et sans activité, la justice doit décider de sa mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, selon la source judiciaire.



Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. Le suspect faisait l'objet d'une enquête ouverte le 9 août dernier par la section antiterroriste du parquet de Paris. Les enquêteurs avaient notamment repéré des messages sur les réseaux sociaux, mettant en évidence "des propos et une attitude pro-jihad", ce qui avait amené le parquet à se saisir de l'affaire, selon la même source judiciaire. Le jeune homme a reconnu au cours de sa garde à vue qu'il avait pu nourrir ce projet.



En l'état, les investigations ne permettent pas d'affirmer que l'individu avait des cibles bien définies, a indiqué la source en évoquant un "projet intellectuel", "non abouti" qui n'a pas été concrétisé par des repérages. L'enquête doit permettre de déterminer si ce jeune homme a pu être en contact avec des membres de la mouvance radicale. La menace terroriste reste à un niveau maximal en France frappée depuis janvier 2015 par une vague d'attentats jihadistes qui a fait 239 morts.