L'accouchement reste-t-il toujours un bon souvenir ?

publié le 22/02/2017 à 07:00

Qu'on le redoute ou qu'on l'attende avec impatience, l'accouchement est un grand moment dans la vie d'un couple. On entend beaucoup d'anecdotes et d'avis positifs ou négatifs à l'approche du jour J et on se pose soi-même de nombreuses questions quant au déroulement de la naissance. Heureusement, de nombreuses méthodes existent dans le but de faciliter cet événement et faire en sorte que la maman et le papa gardent le meilleur souvenir possible. Les futurs parents sont-ils suffisamment préparés ? Comment accoucher dans les meilleures conditions ?

Invités

- Jessica Cymerman, journaliste, blogueuse sur "serialmother.fr" et co-fondatrice de "yoopies.fr", plateforme sociale de garde d’enfants. Maman de 3 enfants, enceinte du 4ème

- Amina Yamgnane, gynécologue



- Benoît Le Goëdec, sage-homme en libéral à Paris, à l'Institut mutualiste Montsouris et papa de 5 enfants

