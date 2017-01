Le tweet raciste a été aperçu par de très nombreux internautes. La polémique relance le débat sur la modération du réseau social.

Crédit : AFP / DAMIEN MEYER Une interface du réseau social Twitter (illustration)

par Aymeric Parthonnaud publié le 24/01/2017 à 18:26

Un tweet raciste a particulièrement heurté les internautes tant par son contenu que par la forme de sa diffusion lundi 23 janvier 2017. Un utilisateur répondant au pseudo @DoflaYT et dont la spécialité est de parler des jeux vidéo sur YouTube a été victime de ce qui ressemble au piratage de son compte. Dans l'un de ses tweets et en majuscule un message a été posté et sponsorisé : "MARINE LE PEN 2017 <3 PARTAGEZ SVP, IL FAUT VIRER CES BOUGNOULES ET CES NOIRS DE FRANCE MES FRERES !!!!!"



La sponsorisation d'un tweet suppose le paiement d'une somme d'argent au réseau social afin que ce dernier lui offre une plus grande visibilité en le diffusant à des utilisateurs non-abonnés. Une technique généralement réservée aux contenus publicitaires et aux actions de communication.

Ce tweet « sponsorisé » qui apparaît dans ma TL. Du mal à comprendre la politique commerciale de @TwitterFrance là. pic.twitter.com/eTgrQAgrfu — JeanSébastien Zanchi (@jszanchi) 22 janvier 2017

Après des signalements d'internautes et d'associations comme la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le compte a fini par être suspendu et devrait retourner à son véritable propriétaire dans les prochains jours. Les internautes se sont particulièrement émus devant la possibilité même de sponsoriser des messages incitant à la haine sans que Twitter n'effectue un contrôle a priori de ces messages.



Interrogé par nos confrères de BFMTV, Twitter campe sur ses procédures de contrôle a posteriori et se refuse à commenter les problèmes individuels "pour des raisons de confidentialité et de sécurité".