Trisomie 21 non dépistée : le CHU de Limoges condamné

publié le 20/04/2017 à 13:14

En septembre 2010, un couple accueille son troisième enfant, une petite fille. Ils apprendront une semaine plus tard qu'elle est atteinte de trisomie 21. Problème, l'anomalie aurait du être détectée beaucoup plus tôt, rapporte le Populaire du Centre. La maman avait en effet été envoyée vers le centre hospitalier de Limoges pour une amniocentèse, après des analyses de sang présentant un risque élevé de trisomie 21 pour son enfant. Mais le médecin du CHU, l'avait finalement renvoyée chez elle, sans procéder à l'examen. Selon ses calculs, ce dernier avait conclu à un résultat beaucoup moins alarmant.



Mais l'expertise menée après la plainte des parents a révélé que le praticien avait fait une erreur dans son calcul, faussant totalement le résultat. Le tribunal administratif a donc conclu à une faute caractérisée, estimant que l'établissement avait fait perdre à la maman la possibilité de choisir d'interrompre médicalement sa grossesse. Il a également considéré que les parents n'avaient pas pu se préparer avant la naissance du bébé, qui souffre d'un important retard mental et nécessite des consultations spécialisées quasi-quotidiennes, ce qui empêche sa mère de reprendre son activité professionnelle, explique le journal local.

Le CHU a donc été condamné à verser 50.000 euros à la mère de l'enfant et 30.000 euros au père pour le préjudice subi. La famille demandait à l'origine 230.000 euros d'indemnités.