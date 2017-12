publié le 26/12/2017 à 13:57

C'est la promotion de Noël. 20% des Trains Express Régionaux (TER) sont impactés en région PACA par une grève "de confort", selon la CGT. Même si le trafic est normal pour les TGV et les Intercités pendant ces vacances de Noël, il faut compter entre 3 TER sur 4 et 4 TER sur 5, selon les lignes.



"C'est un petit peu embêtant quand même", estime un voyageur qui a attendu son train à la gare Saint-Charles à Marseille. "Si ils ont leur raison je comprends", précise-t-il. Cette grève permettrait de couvrir les agents qui refusent de travailler pour Noël ou pour le premier de l'an, selon la CGT.

"L'année dernière, il se produisait la même chose", raconte Isabelle, descendue de Normandie pour passer les fêtes. "On est arrivés, il n'y avait pas de train. En revanche ils avaient organisé des bus mais des gens disaient que c'était tous les ans la même chose", explique-t-elle.

Une grève contestée par la CGT

Cette grève organisée est à l'initiative des cheminots de Force ouvrière en Paca. Leurs motivations : les réorganisations, les suppressions d'emplois et le démantèlement du service public.



"On a choisi de marquer un grand coup et de faire quelque chose pendant la période des fêtes", explique Gilbert Dhamelincourt, responsable Force Ouvrière de la SNCF.



La CGT de son côté ne souhaite pas s'associer au mouvement qui perturbe le service public et les usagers en cette période de fêtes. Le syndicat qualifie ce choix de "populiste". Ce à quoi Gilbert Dhamelincourt a répondu : "Je ne veux pas polémiquer. Chacun se bat avec ses armes comme il l'entend. Je n'ai pas de comptes à rendre à la CGT."