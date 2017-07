publié le 13/07/2017 à 18:21

Il faudra sûrement prendre son mal en patience sur les routes... La circulation sera chargée pour le long week-end du 14 juillet avec notamment un jeudi classé rouge sur l'ensemble des routes françaises dans le sens des départs. Même constat le jour de la fête nationale en Île-de-France ou encore dans le sud-est de la France le lendemain.



Bison Futé prévoit en effet une circulation "très difficile". Les départs en week-end prolongé, les départs en vacances et les flux de véhicules en transit s'ajouteront à la circulation habituelle, déjà généralement compliquée la veille d'un jour férié. La circulation restera difficile vendredi, classé rouge en Île-de-France, et orange au niveau national dans le sens des départs.

Samedi, journée particulièrement dense, est classé orange au niveau national dans le sens des départs, et rouge en régions Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La circulation restera chargée dans ces régions dimanche, classé rouge dans le sens des retours, avec des difficultés attendues sur les autoroutes A6, A7, A43, A41, A40, et sur l'arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61.



Les prévisions de Bison Futé pour le weekend du 14 juillet Crédit : Capture d'écran / Bison Futé

Les conseils de Bison Futé

Dans le sens des départs

Jeudi 13 juilletQuittez ou traversez l’île-de-France avant 10 heures

Évitez de quitter les grandes métropoles entre 16 heures et 20 heures

Évitez l’autoroute A7 de Lyon à Orange entre 9 heures à 21 heures

Évitez l’autoroute A10 en direction de Tours et l’A71 d’Orléans à Bourges de 8 heures à 18 heures

Évitez l’autoroute A13 de 15 heures à 22 heures

Évitez l’autoroute A61 en direction de Narbonne entre 16 heures et 20 heures

L'accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 11 heures et 22 heures



Vendredi 14 juillet

Évitez de quitter Paris ou d’y transiter entre 6 heures et 15 heures (Boulevard périphérique, A86, A6, A10, A13)

Évitez l’autoroute A7 de Lyon à Orange entre 7 heures à 16 heures

Évitez l’autoroute A10 en direction de Tours et l’A71 d’Orléans à Bourges de 9 heures à 20 heures

Évitez l’autoroute A13 de 11 heures à 15 heures

Évitez l’autoroute A61 en direction de Narbonne entre 9 heures et 13 heures



Samedi 15 juillet

Évitez de quitter Paris ou d’y transiter entre 6 heures et 15 heures (Boulevard périphérique, A86, A6, A10, A13)

Évitez de quitter les grandes métropoles, entre 9 heures et 14 heures

Évitez l’autoroute A7 entre 6 heures à 16 heures

Évitez l’autoroute A10 de 8 heures à 16 heures

Évitez l’autoroute A61 entre 9 heures et 15 heures

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 10 heures et 13 heures



Dimanche 16 juillet

Évitez l’autoroute A7 entre 9 heures et 18 heures

Évitez l’autoroute A9 entre 15 heures et 18 heures

Évitez l’autoroute A10 de 10 heures à 12 heures

Évitez l’autoroute A61 en direction de Narbonne entre 9 heures et 15 heures



Dans le sens des retours



Samedi 15 juillet

Évitez de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures et pour l’île-de-France entre 14 heures et 20 heures

Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 12 heures

Évitez de circuler sur l’autoroute A13 en direction de Paris, entre 10 heures et 18 heures



Dimanche 16 juillet

Évitez de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures et pour l’ île-de-France entre 16 heures et 21 heures

Évitez l’autoroute A9 entre 15 heures et 20 heures

Évitez l’autoroute A7 de Orange à Lyon, entre 15 heures à 20 heures,

Évitez l’autoroute A71 de Bourges à Orléans de 14 heures à 19 heures,

Évitez l’autoroute A10 et A11 de 14 heures à 20 heures,

Évitez de circuler sur A13 en direction de Paris entre 16 heures à 20 heures.