INVITÉ RTL - Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage, explique la chute du nombre de touristes en France par "des raisons circonstancielles et structurelles".

> Tourisme : "la France est la seule à régresser parmi les grands pays" Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 12/02/2017 à 09:42

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La France a perdu deux millions de visiteurs entre 2015 et 2016. Dernière illustration en date à Nice, où la fréquentation de son célèbre carnaval est en chute libre. Invité de RTL ce dimanche 12 février, Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage, n'est pas surpris. "Ça fait des années que je dis que l'on a un problème structurel en France de non accueil des touristes. En fait, on surfe sur une vague depuis des années, qui nous est très favorable. Sauf que cette année, et pour la première fois, on régresse : on passe de 85 millions à 82 (millions de touristes, ndlr) dans un monde touristique qui progresse de 5% par an. La France est la seule à régresser parmi les grands pays dans un environnement qui progresse."



Comment s'expliquer cette descente en flèche du nombre de touristes dans l'Hexagone ? La multiplication des attentats et "les grèves pendant l'Euro 2016" y sont évidemment pour quelque chose. Le professionnel du tourisme constate aussi "une déficience en nombre de chambres d'hôtel, en shopping avec le combat sur l'ouverture du dimanche. On a un problème sur les charges des saisonniers, ça pèse sur la restauration et l'accueil touristique."

Le Maroc souffre, mais beaucoup moins que la Tunisie Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage Facebook Twitter Linkedin

Une enquête, commandée par Easy Voyage, révèle que le premier critère de sélection des destinations par les vacanciers français n'est plus l'argent ou la météo mais la géopolitique. "Les gens s'informent, et essaient de savoir par avance ce qui peut se passer. On cherche des destinations "secure"." Dans le Maghreb, la fréquentation est aussi à la baisse. "À Agadir, par exemple, on est à 50% de remplissage sur une période de vacances de février, qui normalement est formidable. Le Maroc souffre, mais beaucoup moins que la Tunisie, même si on sent que ça pourrait repartir." Selon le spécialiste, les Canaries, le Cap Vert, Cuba, l'île Maurice, la Thaïlande et les Caraïbes sont les destinations qui fonctionnent.