Toulouse : un homme tue sa grand-mère en lui plantant un couteau dans le cœur

publié le 20/11/2017 à 11:32

Un jeune homme a tué sa grand-mère de 85 ans, dimanche 19 novembre en fin d'après-midi, a indiqué une source policière. Le meurtrier présumé, âgé de 21 ans, a poignardé mortellement la victime au niveau du cœur, entre 18h30 et 19 heures dans une grande maison divisée en deux habitations avec d’un côté la dame âgée et de l’autre sa fille et son petit-fils, a précisé la Dépêche du Midi, qui a révélé l'information sur son site internet.



La victime a été retrouvée inanimée dans les escaliers de son domicile, par un membre de la famille. Un couteau, ayant probablement servi à poignarder la vieille dame, a été retrouvé dans le jardin.

Le petit-fils, dont les motivations sont encore floues, a été interpellé puis placé en garde à vue. Selon la Dépêche du Midi, il souffrirait de problèmes psychologiques et de schizophrénie. L’enquête a été confiée aux policiers de la sûreté départementale.