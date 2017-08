Ninho dans le clip de "Binks to Binks part. 5"

publié le 02/08/2017 à 12:25

Des automobilistes à l'arrêt et des dizaines de motos moteurs hurlants. Pour son clip, le rappeur originaire de l'Essonne Ninho n'a pas fait les choses à moitié dimanche 30 juillet, quitte à se frotter à la justice. Le lendemain, sur son compte Instagram, le chanteur a posté une vidéo où on le voit assis sur une chaise pliante au beau milieu de l'autoroute A1 qui traverse la Martinique, rapporte le Parisien.



Derrière lui se trouvent des dizaines de motards qui font vrombir les moteurs de leur véhicules. Derrière eux, on aperçoit des voitures obligées de s'arrêter pour le tournage de ce clip sauvage.

Bien que Ninho et ses figurants soient déjà partis une fois la police arrivée sur place, le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête. L'analyse de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a permis d'identifier au moins une plaque d'immatriculation. Contacté par le Parisien, le rappeur n'a pas souhaité s'exprimer sur cet événement.

@fiansolevrai partout on va on bloque c'est ça qu'on a dit ? ¿#PleinPouvoir Une publication partagée par Ninho Sdt (@ninhosdt) le 30 Juil. 2017 à 16h25 PDT

En avril dernier, Fianso avait également bloqué une autoroute, l'A3, pendant cinq minutes pour tourner son clip. Placé en garde à vue deux semaines après le tournage, il sera jugé en janvier 2018. Selon l'article L412-1 du Code de la route, son entrave à la circulation lui fait risquer jusqu'à deux ans de prison et 4.500 euros d'amende, précise le Parisien.