publié le 13/07/2017 à 09:55

Une marche contre le terrorisme très symbolique. Des imams ont pris l'initiative de commencer, samedi, une tournée pour dénoncer les dérives de l'islamisme radical. Cette marche s'achèvera vendredi 14 juillet, devant l'Élysée. Mercredi ils ont fait escale dans la ville de Toulouse, et se sont recueillis à l'école juive de Ohr Thora où trois enfants et un enseignant ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012.



Devant le monument dédié aux quatre victimes de l'école juive, ils sont une trentaine d'imams à prier. "On prie pour tout le monde, pour toute l'humanité, explique Hocine Drouiche. Ça c'est une prière pour la paix, elle n'est pas connue dans l'islam et ça fait avancer l'adaptation de la religion avec la modernité, avec notre société contemporaine."

Entendre une prière en arabe dans une école juive, c'est la plus belle image que l'on pouvait offrir à nos concitoyens Franck Touboul, président du Crif à Toulouse Partager la citation





"Entendre une prière en arabe dans une école juive, au sein de notre République, c'est la plus belle image que l'on pouvait offrir à nos concitoyens à travers vous, médias", félicite le président du Crif à Toulouse, Franck Touboul.

Un tour d'Europe des jeunes musulmans

Selon l'imam de Drancy, Hassen Chalghoumiz, d'autres initiatives seront bientôt prises, dont un tour d'Europe des jeunes musulmans. "Les jeunes qui dénoncent Merah, ils s'appellent Abdel, Kadija, Fatima. Ils vont faire le tour d'Europe pour dénoncer ces criminels et rendre hommage à toutes ces victimes".



La marche qui devait initialement passer par Nice jeudi 13 juillet ne pourra pas faire cette étape pour des raisons de sécurité. La ville commémore demain le triste anniversaire de l'attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais qui a fait 86 morts et des centaines de blessés.