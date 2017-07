Total signe un accord gazier avec l'Iran

publié le 03/07/2017 à 07:24

Pour Total, c'est potentiellement une superbe opération. Notre champion des énergies va détenir 50,1% des parts d'un groupement qui associe un pétrolier chinois et un opérateur national iranien. Ce trio va exploiter l'un des champs gaziers les plus prometteurs déjà identifiés, qui représente à lui seul 8% des réserves de gaz de la planète. L'attribution de ce contrat, c'est d’abord la récompense d'une certaine audace. Total va diriger un consortium qui va investir dans un premier temps pas loin de 5 milliards de dollars, et beaucoup plus au cours des vingt prochaines années. C'est aussi celle de la constance : l'entreprise française n'a jamais rompu les ponts avec l'Iran. Elle sera la seule major de l'énergie à revenir dans ce pays depuis la levée de l'embargo autour de ce pays.



Ce genre de contrat est particulier pour au moins trois raisons. D'abord, ce champ de gaz est un bien commun entre le Qatar et l'Iran situé dans le détroit du golfe Persique. Or il s'avère que Total est un opérateur gazier historique du Qatar, où son implantation y est incontestable. Il sera donc demain présent sur l'autre rive, côté iranien, avec les mêmes responsabilités. C'est un atout précieux.

Ensuite, ce nouveau gisement va à lui seul offrir au Français au moins l'équivalent de 10% de l'ensemble de sa production gazière dans le monde. Enfin, Total se positionne avec ses sous-traitants français pour le coup d'après : Téhéran dispose des deuxièmes réserve mondiales de gaz après la Russie, et des quatrièmes en pétrole.