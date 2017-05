Tony Yoka sur RTL : "J'ai l'impression de redécouvrir mon sport"

publié le 26/05/2017 à 09:54

"Si t’as peur de ton adversaire avant de monter sur le ring, ça ne sert à rien d’y aller. Si t’as peur avant d’aller à la guerre, tu vas mourir." Le champion olympique de boxe Tony Yoka se dit "super détendu" au micro de RTL ce 26 mai, à une semaine de son premier combat professionnel. "J’ai fait une préparation d’un peu plus de trois mois aux États-Unis où j’ai vraiment coupé avec la France, parce que c’est vrai que depuis les Jeux olympiques j’ai eu pas mal de sollicitations ici et ça commençait à devenir vraiment difficile de s’entraîner dans l’anonymat en France", raconte-t-il, affirmant qu'il voulait "un coach qui avait une énorme expérience du niveau international et qui avait déjà amené des boxeurs au titre de champion du monde", observant "qu’en France on n’en a pas des masses".



Depuis qu'il est arrivé sur le sol américain, Tony Yoka confie avoir "l'impression de redécouvrir (son) sport". Il se dit prêt pour son premier match professionnel. "Je pense que je me suis entraîné très sérieusement. C’est mon premier combat chez les professionnels donc forcément il y a un petit peu de pression". En boxe, il l'assure, "tout le monde peut passer professionnel". "Il faut s’entourer d’une bonne équipe, il faut avoir un manager, un bon promoteur, un bon entraîneur et pour avoir tout ça il faut se faire repérer auparavant, et la meilleure chance de se faire repérer, ça reste les Jeux olympiques", reconnaît le champion aux Jeux de Rio à l'été 2016.