publié le 09/11/2017 à 07:33

Quel avenir pour les lignes TGV ? Des gares sont-elles menacées ? Les maires de villes moyennes s'inquiètent. Ils craignent que les trains à grande vitesse ne s'arrêtent plus chez eux. Une délégation d'élus est attendue ce jeudi 9 novembre chez Élisabeth Borne, la ministre des Transports. Pour l'heure, aucune suppression de desserte n'a été annoncée, mais la piste est étudiée par Jean-Cyril Spinetta, chargé par le gouvernement de désendetter la SNCF (son rapport doit lui être remis au fin janvier).



"Nous avons souhaité prendre les devants. Parce que cette question de la desserte des villes moyennes par les TGV est une question récurrente. Nous avons, à différents moments, depuis plusieurs années, subi des réductions (...) du nombre d'arrêts dans les villes moyennes", relate Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse (PS) et vice-président de l'association Villes de France qui représente les maires des villes moyennes (entre 20.000 et 100.000 habitants).

Nos gares TGV sont le cœur d'une agglomération et d'un bassin de vie Jean-François Debat





Les maires des villes moyennes critiquent la volonté de la SNCF de se concentrer sur les trajets de métropole à métropole, et veulent défendre "la manière dont le TGV vient irriguer [leur] territoire" et pour dire qu'ils représentent un "marché", et qu'ils ne sont pas seulement "un facteur de coûts" ou de "ralentissement du TGV", détaille Jean-François Debat.



Quand la ministre des Transports explique de son côté qu'"on ne peut pas tout vouloir à la fois, un TGV partout, pas cher et qui paie des péages élevés", il répond : "Nos gares TGV (...) sont souvent le cœur dune agglomération et d'un bassin de vie (...). C'est un sujet d'équilibre économique."



Dans la délégation reçue par Élisabeth Borne : les maires de Bourg-en-Bresse, Vitré, Arras, Béthune, Angoulême ou Libourne. Tous exigent le meilleur respect de la convention de garantie de desserte de 2011 pour les gares TGV concernées, que ce soit en nombre de trains ou en qualité d’horaires.