publié le 26/10/2017 à 23:12

"Tous ceux qui sont chez Daesh n'ont pas la pensée de Daesh". Ce sont les mots d'un jihadiste français interrogé par une équipe de France 2 qui s'est rendue en Syrie. Dans un reportage diffusé le 26 juillet, l'homme de 38 ans, soupçonné d'avoir combattu pour le groupe terroriste, assure n'avoir jamais combattu pour Daesh. Originaire de Rennes, le jihadiste avait été arrêté au nord de Raqqa en juillet dernier. Depuis, il est détenu en Syrie par les forces kurdes. Le Breton explique avoir rejoint la Syrie en 2014 afin de retrouver sa femme, partie rejoindre l'organisation État Islamique.



"Je n'ai fait d'exaction, ni de combat, ni d'entraînement", affirme le Français. Il explique par ailleurs avoir tenté de fuir plusieurs fois Raqqa, ce qui lui aurait valu d'être emprisonné. "Arrivé ici j'ai trouvé beaucoup de personnes qui voulaient rentrer chez elles," poursuit le Breton. Lorsque le journaliste évoque le 13 novembre, date des attentats de Paris, le Français répond ne pas avoir été mis au courant de l'attaque. Tout d'abord, la date ne lui évoquait rien, puis il explique qu'il avait été au courant par la propagande que faisait Daesh par vidéos.



Autre point abordé, les français qui se trouvaient avec lui. La chaîne affirme que l'interrogé émettait plus de réserves dans ses réponses. Il déclare tout de même avoir croisé entre 50 et 60 personnes françaises. Le journaliste voulant savoir s'il y avait un quartier français, l'homme répond, "on va dire un quartier européen oui sûrement."

Les forces kurdes qui détiennent le français ont assuré aux journalistes qu'il minimisait son implication au sein de Daesh, comme la majorité des jihadistes prisonniers.