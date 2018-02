Sven Mary, l'avocat de Salah Abdeslam, se dit menacé de mort

publié le 11/02/2018 à 17:06

Deux jours après la suspension du premier procès de Salah Abdeslam à Bruxelles, Sven Mary a pris la parole sur les réseaux sociaux, samedi 10 février. L'avocat du cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris a dénoncé le fait qu'il était assailli par des messages de haine proférés sur les réseaux sociaux, rapporte Le Monde. Une quarantaine de messages, a-t-il détaillé, dont certains le menaçaient de mort.



"Je me suis habitué aux courriels d'injure, parfois assortis de menaces directes. Mais certains atteignent désormais un niveau plus élevé", a confié le pénaliste au quotidien du soir. Lors du procès qui a été suspendu jeudi 8 février, Me Mary a plaidé en faveur de l'irrecevabilité des poursuite à l'encontre de son client, arguant une erreur administrative. La décision du tribunal n'est pour l'heure pas connue et le procès devrait reprendre à la fin du mois de mars.

Salah Abdeslam était jugé, depuis lundi 5 février, pour sa participation à une fusillade avec des policiers, survenue à la fin de sa cavale, en mars 2016, en Belgique. Il avait ensuite été arrêté le 18 mars 2016 dans la commune bruxelloise.