publié le 20/07/2017 à 19:43

Les obsèques du juge Jean-Michel Lambert ont eu lieu ce jeudi 20 juillet au matin en la cathédrale du Mans. Le premier magistrat de l'affaire Grégory s'est suicidé la semaine dernière. Jean-Marc Le Nestour est l'avocat de la veuve du juge Lambert, et ami très proche de la famille. Il était bien sûr présent à la cérémonie ce jeudi matin. "J'ai ressenti une émotion intense de la part de tous ceux qui étaient présents", confie l'avocat. Il précise qu'il y avait bien sûr des magistrats, des collègues de Jean-Michel Lambert (...) et tous ceux qui ont connu Jean-Michel". Pour lui, "c'était impossible de le connaître sans l'apprécier".



Lors de ce moment de recueillement, l'avocat et ami du juge Lambert a pris la parole. "Je me suis cantonné à dire qui était Jean-Michel, quelqu'un d'extrêmement sensible, de très humaniste, de très intelligent, un grand travailleur", précise Jean-Marc Le Nestour. Au sujet de son ami le juge Lambert, il explique qu'"il y avait quelque chose de complètement romanesque dans son personnage. Il dégageait une empathie naturelle absolue". Quant à sa décision de mettre fin à ses jours, l'avocat confie : "Je comprends très bien son geste". Selon lui, Jean-Michel Lambert "s'est sacrifié au nom du principe immanent de justice qui l'habitait je crois depuis toujours".

Jean-Marc Le Nestour estime que l'ex-juge "s'est dit que les droits de réponse que nous exercions ne suffisaient plus et qu'aujourd'hui il fallait sans doute un geste fort". L'avocat confie s'être entretenu avec Jean-Michel Lambert jeudi dernier, notamment au sujet des derniers rebondissements de l'affaire Grégory. "Ça l'affectait, ça le touchait, mais je pense que le coup de grâce a été certainement la publication des cahiers du juge Simon", explique son ami. L'avocat regrette que l'entourage du juge Simon ait donné ses cahiers à la presse en "livrant en pâture Jean-Michel Lambert à la vindicte de certains médias". Dans la lettre qu'il a laissé avant sa mort, adressée à l'Est Républicain, le juge écrit qu'il veut dire une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. "Son regret a été qu'il ne vive pas assez longtemps pour qu'il puisse lui faire bénéficier d'un non-lieu", assure Jean-Marc Le Nestour.