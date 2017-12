publié le 11/12/2017 à 07:11

Nouvelle pagaille à la gare Montparnasse. Le trafic des trains est perturbé dans la gare parisienne, ce lundi 11 décembre, à cause d'une panne d'électricité causée par un petit incendie qui s'est déclaré peu avant 5 heures.



Vers 6 heures, aucun train ne circulait sur le tronçon Paris Montparnasse - Versailles-Chantiers. "Le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne", a ainsi fait savoir le compte Twitter de la ligne N du Transilien. Les couloirs sont plongés dans le noir et les guichets et les panneaux d'information concernant les trains ne sont pas fonctionnels.

La panne provoque d'importants retards. Les agents SNCF sont obligés d'orienter eux-mêmes, à l'ancienne, les passagers. Le trafic TGV est quasi normal, mais les trains ne partent pas à l'heure. En revanche, 50% des trains du réseau Transilien sont supprimés. La SNCF assure qu'elle met tout en oeuvre pour régler le problème au plus vite, mais ne s'engage pas sur un délai précis pour un retour à la normale.

Cet incident survient huit jours après un dysfonctionnement informatique ayant causé une interruption totale du trafic à la gare Montparnasse, dimanche 3 décembre.

La @GroupeSNCF encore en galère à Montparnasse ce matin : panne électrique = aucun affichage, pas d’escalators, pas d’éclairage dans les couloirs et sur les quais. Ou quand les pbs s’enchaînent ... pic.twitter.com/0UgN2lnKRD — Boris Poudérous (@BorisPouderous) 11 décembre 2017

C'est beau la gare #Montparnasse la nuit... oups c'est ce matin ¿ merci au conducteur @Ligne6_RATP de m'avoir prévenu | je ¿¿les doigts pour arriver à #Bordeaux pic.twitter.com/2FIpKX6gOC — Vincent Simon (@VSimon1985) 11 décembre 2017