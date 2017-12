publié le 14/12/2017 à 11:45

Nous avons beau nous en plaindre régulièrement, nous sommes quand même satisfaits de nos services publics. C'est ce qu'indique le baromètre Kantar Public pour l'Institut Paul Delouvrier, dévoilé ce jeudi 14 décembre sur RTL (en partenariat avec Le Figaro), et ce après des années de stagnation(*).



Ainsi 44% des Français indiquent avoir une opinion positive des différents services publics (+7 points en un an), un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2011. Toujours selon cette enquête, 72% des usagers (+3) en sont satisfaits.

"Il y a un net rebond certes, mais nous sommes encore à des scores inférieurs à 50% en terme d'opinion favorable", nuance sur RTL Matthieu Delouvrier, administrateur de l'institut Paul Delouvrier (une association qui veut favoriser la modernisation de l'action publique). Il convient qu'il y a "quand même de quoi être optimiste".

Persistance de deux "France"

Toujours en tête des priorités de nos compatriotes, malgré un léger recul, figure l'emploi/la lutte contre le chômage (48%, -4). Derrière viennent la santé publique (42%, +6), l'éducation (37%, -1) et la police/gendarmerie, en net recul (32%, -12). Ces deux dernières années, à la suite des attentats, les Français demandaient davantage de moyens pour leur sécurité.



Reste que si l'opinion s'améliore grandement, on constate néanmoins la persistance de deux "France" : celle des campagnes, où les services publics s'en vont, et celle des grands agglomérations.



(*)Enquête réalisée par internet du 25 octobre au 8 novembre auprès d'un échantillon représentatif de 2.549 personnes âgées de 15 ans et plus (méthode des quotas).