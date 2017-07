Vous vous poserez des questions existentielles et tournerez en rond jusqu'à fin août, en tout cas si vous êtes né avant le 2 février. Une opération vous préoccupera, qu'il s'agisse d'une opération...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

et Vincent Parizot

article

7789482112

Mortalité sur les routes : davantage de cyclistes concernés

Mortalité sur les routes : davantage de cyclistes concernés

Les sujets du jour : la mortalité sur les routes de France concerne de plus en plus de cyclistes... Dans l'actualité également, le manque de main d’œuvre dans le milieu de la restauration alors que la saison estivale bat son plein. Et enfin, le texte de loi concernant la moralisation de la vie publique, actuellement examiné à l'Assemblée Nationale.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/mortalite-sur-les-routes-davantage-de-cyclistes-concernes-7789482112

http://media.rtl.fr/cache/wirjJhfUunH-2KGeHiiMqg/330v220-2/online/image/2014/0917/7774342505_un-homme-sur-un-velo-a-paris.jpg