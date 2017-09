Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en baisse de 1,7% en août

et AFP

publié le 14/09/2017 à 10:23

Le nombre de morts sur les routes a baissé de 1,7% en août par rapport à août 2016, mais reste en hausse de 1,5% sur les douze derniers mois, a annoncé jeudi 14 septembre l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).



En août, 296 personnes ont perdu la vie sur les routes métropolitaines, soit cinq de moins qu'en août 2016. "Ce bilan s'accompagne cependant d'une hausse des autres facteurs de l'accidentalité routière", note l'ONISR. Le nombre d'accidents corporels a en effet augmenté de 3,8% (160 accidents de plus qu'en août 2016), ainsi que celui des blessés hospitalisés de 1,6% (+36).



En France, la mortalité routière reste importante et a augmenté depuis trois ans, avec plus de 3.000 tués chaque année. Les chiffres définitifs de la mortalité routière en 2016, publiés en juin, ont confirmé une hausse de 0,5% par rapport à 2015. L'an dernier a ainsi été la troisième année consécutive de hausse après douze ans de baisse, une première depuis 1972.

Un nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière doit être présenté au mois d'octobre par Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb veut également confier les contrôles de vitesse des automobilistes à des sociétés extérieures dans le but de recentrer les policiers et les gendarmes sur leurs missions de sécurité.