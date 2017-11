Sarcelles : le profil du policier qui a tué 3 personnes

publié le 20/11/2017 à 11:05

Apprécié par ses collègues, décrit comme sportif, bien noté par sa hiérarchie... Le policier de 31 ans qui a tué samedi 18 novembre trois personnes avec son arme de service avant de se suicider, "ne posait aucun problème travail". Le policer de 31 ans était en instance de séparation, il a tué trois personnes à Sarcelles (Val-de-Marne) et a blessé grièvement sa petite amie avant de retourner son arme de service contre lui et de se suicider.



Son chef de service s'était exprimé dès le soir du drame pour parler d'un homme "qui était encore en service quelques heures" avant les meurtres. Il portait encore une partie de son uniforme lorsqu'il a commis ces actes. Si sur le plan professionnel il semblait irréprochable, selon une proche de la famille victime, l'homme avait une part plus sombre de sa personnalité. Elle parle d'un homme "très manipulateur" avec sa petite amie, avec qui il n'était plus depuis longtemps. Le policier "n'était, apparemment, pas du tout apprécié par les parents de sa petite amie". L'échec de sa vie sentimentale semble être la raison de sa folie meurtrière.



Au lendemain de ce drame, dimanche 19 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a affirmé que les policiers pourraient rester armés hors service, une disposition prise après les attentats de 2015.