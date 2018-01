Sans harcèlement, Sophie de Menthon "n'aurait peut-être pas épousé" son mari

publié le 11/01/2018 à 11:52

Elle dénonce "une vague presque haineuse envers les hommes". Après avoir co-signé avec - entre autres - Catherine Deneuve et Élisabeth Levy une tribune publiée dans Le Monde dénonçant les mouvements #MeToo et #Balancetonporc, Sophie de Menthon a persévéré.



"J'ai l'impression qu'on est parti sur une tendance et un combat qui vont plutôt à l'encontre de ce qu'il faudrait faire", a-t-elle déclarée à la chaîne de télévision CNews le soir-même de la publication du texte.

Elle poursuit : "Alors je sais pas mais j'étais en train de réfléchir... Et je me disais, qu'au fond, si mon mari ne m'avait pas un peu harcelée, peut-être que je ne l'aurais pas épousé."

Ce n'est pas la première fois que Sophie de Menthon s'illustre en combattante du "puritanisme". En 2015, en plein débat sur le harcèlement de rue, elle considérait que se faire siffler était "plutôt sympa" pour une femme.

¿ "Si mon mari ne m'avait pas harcelée, peut être que je ne l'aurais pas épousé" La Punchline du jour de @SdeMenthon sur @CNEWS #BalanceTonPorc pic.twitter.com/jjPi6HFOIC — Punchline (@punchline) 9 janvier 2018