publié le 02/08/2017 à 20:05

C’est ce samedi 29 juillet au matin que les bénévoles du jardin de Chlorophylle, au nord de Roubaix (Nord), ont fait une macabre découverte : en lieu et place de la dizaine d’animaux de basse-cour qui peuple ce jardin pédagogique, seules les têtes décapitées des volatiles gisaient au sol. Plus tôt dans la nuit, une patrouille de police pense avoir identifié les auteurs de ce carnage.



Peu après 4 heures du matin, des policiers ont repéré un véhicule circulant à vive-allure à proximité du jardin de Chlorophylle, rapporte La Voix du Nord. Le conducteur refuse cependant de se soumettre à un contrôle et une course-poursuite s’est engagé entre les deux véhicules. Le fuyard a fini par perdre le contrôle de son automobile à hauteur de Villeneuve-d'Ascq, à l’est de la métropole lilloise.

Deux occupants avaient déjà pris la fuite à l’arrivée de la police, mais le troisième a été interpellé. Dans le coffre de la voiture, les forces de l'ordre ont découvert les corps des oies, des coqs et des dindons abattus dans le jardin de Chlorophylle. C’est déjà la troisième fois en six mois que ce jardin pédagogique doit remplacer ses animaux, précise La Voix du Nord.