publié le 24/04/2017 à 14:23

Pour sa première campagne présidentielle, la chance sourit à Emmanuel Macron. Dimanche, le leader d'En Marche ! est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle française, menant d'une courte tête la candidate frontiste Marine Le Pen. Pour autant, on se veut calme dans le camp Macron, afin de préparer le second tour. "Il n'y a jamais eu à proprement parler d'euphorie, mais une libération des tensions qui étaient les nôtres dans l'incertitude d'être qualifiés pour le second tour", explique Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche !.



Quant au dîner dans une grande brasserie parisienne après l'annonce des résultats, le député du Finistère défend une volonté de célébration en "famille". "Nous avons voulu un moment de retrouvailles et de convivialité avec ceux qui ont travaillé d'arrache-pied depuis novembre dernier, il était normal, pour fêter le fait d'avoir franchi cette première étape que l'on se retrouve, que l'on mange un morceau et que l'on boive un verre", insiste-t-il.

Question de majorité

Selon Richard Ferrand, il faut cependant rester très "humble", car beaucoup reste à faire avant le 7 mai et le second tour du scrutin. Une quinzaine de jours afin de "convaincre" et de porter la "dynamique" du mouvement lancé par Emmanuel Macron. "Ce serait vaniteux", dit le député, de penser que, parce qu'arrivé en tête, l'élection est jouée d'avance. Surtout qu'En Marche ! doit régler une question fondamentale : celle de la majorité à former en cas de victoire.

"Les Français sont cohérents", soulignent cependant Richard Ferrand. "Ils ont toujours donné une majorité au président qu'ils ont élu". Et selon lui, les résultats du premier tour montrent une volonté de "renouvellement. Entre le FN, la France Insoumise, et nos résultats, 60 % des suffrages se sont portés sur ceux qui n'avaient pas réellement d'assise à l'Assemblée nationale".