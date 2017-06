publié le 23/06/2017 à 15:35

Ce n’est pas une saisie record, mais la quantité de cocaïne que transportait ce jeune homme de 27 ans reste effarante puisqu’il l’avait tout bonnement ingéré. Ce Guyanais transportait 1 kilo de drogue dure, reparti en 105 capsules, qu’il avait avalé avant de prendre un TGV à destination de Rennes. La valeur totale de cette cargaison est estimée à 60.000 euros. Malgré ce subterfuge, il a été interpellé dès sa descente en gare de Rennes mardi 20 juin, avant de comparaître deux jours plus tard.



"On n’a pas de travail en Guyane. C’est pour ça que j’ai amené la drogue", a expliqué cette mule au président du tribunal correctionnel de Rennes. Le parquet pointait de son côté l’oeuvre d’une organisation criminelle d’envergure, avec "un réseau bien organisé qui, à partir de la Colombie, achemine la cocaïne en Europe, via le Suriname et la Guyane", comme le rapporte Ouest France. L’individu a finalement écopé d’une peine d’un an de prison ferme et été écroué à la sortie du tribunal.