publié le 21/06/2017 à 17:17

Au soir de l'annonce de son départ du gouvernement d'Édouard Philippe, François Bayrou a donné une conférence de presse pour exposer les raisons de son choix. Le parti qu'il préside, le Mouvement démocrate (MoDem) est visé par une enquête préliminaire ouverte à cause de soupçons d'emplois fictifs en son sein. "Bien que mon nom n'ait jamais été cité dans cette enquête, je n'ai aucun doute que j'étais la véritable cible, dans le but de décrédibiliser la parole du ministre qui portait cette loi (la loi de moralisation de la vie politique, ndlr)", s'est défendu le désormais ex-garde des Sceaux, au lendemain de la démission de la centriste Sylvie Goulard du ministère des Armées.



Le centriste a également pris la parole pour fustiger "une vie publique d'une violence perpétuellement croissante. (...) La situation dans laquelle je me trouvais placé, en raison de ma fonction de garde des Sceaux, était telle que la seule personne en France qui ne pouvait pas se défendre contre la calomnie (...), c'est le ministre de la Justice", a-t-il tancé, avant de faire une allusion aux journalistes qui ont fait les révélations ayant abouti à l'ouverture de l'enquête préliminaire.

"Toute remarque faite en privé sur certaines méthodes journalistiques est immédiatement regardée comme une pression, comme si les critiques devaient être à sens unique", a taclé François Bayrou, en référence à un appel qu'il avait passé à l'un des rédacteurs en chef de France Inter après leur enquête. "Je n'accepte pas de vivre sans liberté de parole", a alors déclaré le centriste.



Le nom de son remplaçant place Vendôme doit être annoncé lors de l'annonce du remaniement, ce mercredi 21 juin avant 18 heures.