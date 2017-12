publié le 18/12/2017 à 18:39

"Croix", "Kippa", "Dieu", "Mosquée"... Qu'est-ce qu'évoquent les religions aux jeunes Français des lycées et collèges ? C'est la question sur laquelle s'est penchée l'association pour le dialogue interreligieux Coexister fondée en 2009. Son enquête réalisée auprès de 2.000 collégiens et lycéens, publiée le lundi 18 décembre, montre que ceux-ci ont quelques connaissances sur les trois religions monothéistes.



C'est dans le cadre des ateliers intitulés "la déconstruction des préjugés" que les élèves ont pu être interrogés. L'association organise régulièrement ce genre d'activités dans les établissements scolaires. Sur une fiche, les élèves étaient invités à noter les trois mots qu'ils associent au christianisme, à l'islam, au judaïsme, et à l'athéisme.

Ils ont également indiqué la religion dont ils se sentent le plus proche. Grâce aux réponses, l'association a pu établir des listes de 10 mots-clés cités les plus fréquemment pour chaque religion.

Une transmission du fait religieux

Pour le christianisme, ce sont les mots "église", "Jésus-Christ" et "Dieu" qui ressortent le plus souvent. Pour l'islam, "mosquées", "voile" et "Coran". Enfin, pour le judaïsme, on retrouve en tête la "kippa", la "synagogue" et "juifs". La majorité des réponses données sont toutefois respectueuses rapporte l'association.



"Dans ce type d’ateliers, il y a souvent une autocensure de la part des élèves, qui ont tendance à donner ce qu’ils pensent être les “bonnes réponses” plutôt que leur réponse spontanée," observe Charles Mercier, maître de conférences en histoire contemporaine. Le fondateur de Coexister, Samuel Grzybowski, se félicite également qu'"il n'y a aucun mot mot violent, agressif ou raciste" parmi la liste des 10 mots.



Les mots "Hitler" et "génocide" sont remontés pour le judaïsme, le lien le plus probable étant l'étude de la Shoah dans les programmes scolaires. Enfin, les "non-musulmans écrivent systématiquement 'Mahomet' au lieu de 'Mohammed', alors que cette appellation est jugée péjorative par beaucoup de musulmans", remarque également Samuel Grzybowski.

Certains clichés persistent

L'association recense tout de même quelques clichés dans les réponses reçues, même s'ils ne ressortent pas dans la liste des mots-clés. En ce qui concerne le judaïsme, les mots "radins", "Rabbi Jacob" ou "banquiers" sont ressortis faiblement. Pour l'Islam, certains jeunes ont répondu "couscous", "terroristes" ou "arabes".



En moins grande quantité, les mots "coincés", "vieux" ou "croisades" remontent pour le christianisme. Et pour l'athéisme, "ignorance", "incompréhensible" ou "indécis" font parti des mots que certains élèves ont utilisés. Les mots cités différent également selon l'appartenance des jeunes à une religion. Par exemple, le "voile" a souvent été cité par des non-musulmans ou encore l'"église" par les non-chrétiens.







Sur les convictions religieuses, l'enquête relève des proportions comparables à celles de l'ensemble de la population. Parmi les enfants, dont 80% sont scolarisés dans le privé, 49,42% se sentent proches du christianisme, 6,53 % de l’islam, 0,76% du judaÏsme et 42,61 % de l’athéisme.